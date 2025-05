Atalanta verso il Genoa | Lookman si ferma ancora sono in otto fuori

L'Atalanta si prepara ad affrontare il Genoa con un infortunio significativo: Lookman si ferma ancora e sono otto i giocatori indisponibili. Nonostante le difficoltà, i bergamaschi hanno conquistato il terzo posto aritmetico in campionato e festeggiano la quinta qualificazione alla Champions League negli ultimi sei anni sotto la guida di mister Gasperini, dopo aver battuto la Roma.

L`Atalanta ha raggiunto il terzo posto aritmetico e soprattutto la quinta Champions negli ultimi sei anni con mister Gasperini battendo la Roma. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Atalanta verso il Genoa: Lookman si ferma ancora, sono in otto fuori

