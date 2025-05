Atalanta Under 23 ko indolore con la Torres | nerazzurri qualificati al secondo turno nazionale

L'Atalanta Under 23 esce sconfitta 2-1 contro la Torres a Sassari, ma la sconfitta è indolore grazie al netto 7-1 dell'andata. I nerazzurri si qualificano così al secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, dimostrando la loro solidità e determinazione. L'attenzione ora si sposta al prossimo impegno della squadra.

Sassari. Sconfitta indolore per l’ Atalanta Under 23 che, forte del clamoroso 7-1 della gara d’andata, cade in quel di Sassari perdendo 2-1 contro la Torres, ma può comunque staccare il pass per il secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Nella giornata di domani (giovedì 15 maggio) la squadra di Francesco Modesto conoscerà il prossimo avversario lungo il percorso che conduce verso la promozione in Serie B. Per quanto riguarda la partita con la Torres, i padroni di sono andati in vantaggio al tramonto del primo tempo con Varela, il quale ha poi raddoppiato al 66?. Forte di un vantaggio di fatto incolmabile, l’Under 23 nerazzurra ha trovato il gol della bandiera a tempo scaduto: Zaccagno respinge corto una punizione di Masi e da due passi irrompe Scheffer che confeziona il gol del definitivo 2-1. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta Under 23, ko indolore con la Torres: nerazzurri qualificati al secondo turno nazionale

