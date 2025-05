Atalanta Toloi e Lookman sotto osservazione per la gara col Genoa

Atalanta in ansia per le condizioni di Toloi e Lookman in vista della sfida contro il Genoa. Durante la ripresa degli allenamenti di mercoledì 14 maggio, il capitano e l’attaccante hanno seguito terapie specifiche. Rafa attende esami decisivi per sapere se potrà rientrare in campo o ifine anticipato della stagione.

Segnala ecodibergamo.it: Occhi su Toloi e Lookman in casa Atalanta a tre giorni dall’ultima trasferta del campionato, sabato 17 maggio a Genova (alle 20,45) contro il Genoa.

Riporta calcioatalanta.it: Oggi, nella cornice del Bortolotti di Zingonia, hanno svolto terapie anche Lookman e capitan Tolói. Diverse le origini dei rispettivi problemi: l’anglo-nigeriano aveva avuto qualche piccolo problema g ...

Lo riporta calcionews24.com: Allenamento Atalanta, le condizioni attuali di Ademola Lookman. Novità su Scamacca e Scalvini. Le ultime dal Centro Bortolotti di Zingonia Oggi l’Atalanta ha svolto l’allenamento a Zingonia per prepar ...

