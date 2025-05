Atalanta cinque stagioni su sette in Champions | traguardo scontato? Ditelo a chi insegue

L'Atalanta celebra un trionfo straordinario, conquistando la Champions League per cinque volte in sette stagioni. Il 12 maggio 2024 segna nuovamente una data storica con il successivo 2-1 contro la Roma, che non solo garantisce la qualificazione, ma la rende aritmeticamente sicura con due giornate di anticipo. Un traguardo che dimostra il valore di una squadra in ascesa.

12 maggio 2024, 12 maggio 2025. Un anno dopo, è sempr e Atalanta-Roma 2-1. Era stata la partita che aveva blindato la Champions League un anno fa e tale è stata anche 365 giorni dopo, con la differenza che stavolta è arrivata pure l’aritmetica con due giornate d’anticipo, permettendo di passare oltre quella “quota 70” che Gian Piero Gasperini aveva fissato come traguardo sufficiente per raggiungere un posto tra le prime quattro. È arrivato il terzo, mettendosi alle spalle Juventus e Milan, Roma e Lazio, Fiorentina e Bologna. Vale a dire che soltanto Inter e Napoli concluderanno con più punti. Certo, resta quel piccolo rammarico di aver perso in casa scontri diretti e punti contro le ‘piccole’, mancato occasioni per essere parte di quella lotta Scudetto alla quale la Dea si era accreditata in autunno. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, cinque stagioni su sette in Champions: traguardo scontato? Ditelo a chi insegue

