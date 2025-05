AstraDocLab 2025 | Capuano e Rossetto in cattedra per il cinema del reale a Napoli

A Napoli riparte “AstraDocLab 2025”, un'iniziativa di formazione dedicata al cinema del reale, che prosegue il successo della rassegna “AstraDoc”. Con due masterclass condotte da Capuano e Rossetto, il progetto è finanziato dal Comune e promette di arricchire il panorama cinematografico locale, dopo la XV edizione che ha registrato quasi 3.000 presenze.

A Napoli torna “ AstraDocLab ”, iniziativa di formazione dedicata al cinema del reale che nasce in continuità con la rassegna “AstraDoc,” la cui XV edizione è terminata circa un mese fa con quasi 3.000 presenze di pubblico. L’edizione 2025 prevede due masterclass promosse e finanziate dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli, curate da Arci Movie con il supporto dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e riservate agli studenti dell’Accademia, che si terranno nella Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti, in via Toledo 348. La prima, quella del 15 maggio alle ore 10, sarà con Antonio Capuano ed avrà come titolo “Il Cinema secondo Antonio Capuano” . Nato a Napoli nel 1940, è regista, sceneggiatore, drammaturgo e scenografo. Dopo aver lavorato come scenografo al Centro Rai di Napoli, debutta come regista nel 1991 con “Vito e gli altri” con cui partecipa alla Settimana della Critica alla Mostra del Cinema di Venezia e vince il Nastro d’Argento come miglior regista esordiente. 🔗Leggi su Ildenaro.it