Assunzioni dai Concorsi PNRR 1 e 2 | in arrivo almeno 20 000 docenti entro dicembre 2025

...tutti gli studenti un'istruzione di qualità. Con l'arrivo di almeno 20.000 nuovi docenti entro dicembre 2025, i concorsi PNRR1 e PNRR2 rappresentano un'opportunità fondamentale per potenziare il corpo insegnante, stimolando l'inserimento di professionisti anche senza abilitazione, per rispondere alle sfide educative del futuro.

Le assunzioni previste dal PNRR proseguono con due concorsi distinti, PNRR1 e PNRR2, mirati a rafforzare il personale docente nelle scuole italiane. Le procedure, inserite nella fase transitoria, consentono la partecipazione anche ai candidati privi di abilitazione. L’obiettivo è chiaro: garantire almeno 20.000 assunzioni a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2025, nel rispetto delle . Assunzioni dai Concorsi PNRR 1 e 2: in arrivo almeno 20.000 docenti entro dicembre 2025 Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Se ne parla anche su altri siti

Concorso docenti PNRR1 e PNRR2: perché non si scorre la graduatoria degli idonei per intero? Ecco cosa ha detto l’Europa

Secondo orizzontescuola.it: I concorsi docenti PNRR1 e PNRR2, banditi sia per infanzia primaria che scuola secondaria primo e secondo grado, posto comune e sostegno ...

Dalle nuove graduatorie di idonei ai concorsi Pnrr un aiuto anti-supplenze

Riporta ilsole24ore.com: Sempre per aumentare gli incarichi a tempo pieno un emendamento al Dl 45 interviene anche sui reduci della selezione del 2020 ...

Assunzioni docenti, Governo: 20.000 individuati da graduatorie concorso PNRR1 obiettivo raggiunto. Prossima tappa: 20.000 entro dicembre 2025

Da orizzontescuola.it: Il decreto scuola, da convertire entro l’8 giugno 2025, sposta al 31 dicembre 2025 il raggiungimento del secondo degli obiettivi sulle assunzioni da concorsi PNRR. “Il target nella settima ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dl Pubblica Amministrazione approvato in via definitiva: fiducia al Senato e novità su concorsi, assunzioni e stipendi

Con 99 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astenuti, il Senato ha approvato in via definitiva il Decreto Pa, che ora diventa legge.