Associazione Luca Coscioni presenta il modulo di tutela per ritardi nelle prestazioni sanitarie

L’Associazione Luca Coscioni lancia un modulo di tutela per i ritardi nelle prestazioni sanitarie, un’iniziativa pensata per difendere il diritto alla salute. Questo strumento offre supporto concreto ai cittadini, garantendo maggiore accesso e giustizia nel sistema sanitario pubblico, e mira a migliorare la tempestività e l'efficacia delle cure per tutti.

L'Associazione Luca Coscioni ha recentemente dato il via a una nuova iniziativa finalizzata a salvaguardare il diritto alla salute, offrendo un supporto concreto ai cittadini che si trovano a dover fronteggiare ritardi significativi nell'accesso alle prestazioni del sistema pubblico. L'obiettivo di questa azione è agevolare la tutela dei diritti dei pazienti, consentendo loro di ottenere .

