Assicurazione auto stangata sui fiorentini | prezzi in crescita

I fiorentini devono fare i conti con un aggravio dei costi per l'assicurazione auto. Secondo l'Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it, ad aprile 2025 i premi medi hanno registrato un incremento dell'1,5% rispetto al semestre precedente, raggiungendo i 701,40 euro. Un trend negativo che si discosta dalle aspettative di contenimento dei prezzi.

Brutte notizie per gli automobilisti fiorentini. Secondo l'Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it, ad aprile 2025 i premi medi per assicurare un'auto in provincia di Firenze sono aumentati dell'1,5% su base semestrale salendo a 701,40 euro. L'incremento risulta in controtendenza.

