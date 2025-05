Assediati dai lupi abbiamo paura

Assediati dai lupi, viviamo nella paura. Da oltre un anno, le nostre passeggiate si sono trasformate in incubi. Domenica, una cagnolina è stata sbranata, aggiungendosi a una lista di animali vittime di predatori in libertà. Ho contattato la prefettura e il sindaco Noemi Tartabini, ma le nostre richieste d'aiuto sembrano restare inascoltate.

"Da oltre un anno abbiamo paura a uscire di casa, per via della presenza di lupi che scorrazzano qua intorno. Domenica è stata sbranata la cagnolina di un vicino, e nei mesi scorsi lo stesso è toccato ad altri cani, gatti e polli. Ho scritto alla prefettura e al sindaco Noemi Tartabini, ma non hanno mai risposto. La situazione è insostenibile e presenterò un esposto sulla vicenda". È quanto denuncia l'avvocato Massimo Pistelli, che ha una seconda casa nella campagna di Montecanepino a Potenza Picena, dove va quasi ogni giorno a curare il giardino e a prendersi cura di diversi alberi da frutto. Stando alla sua segnalazione, si tratta di un problema che va avanti da tempo. "Sarà da un anno che ho scritto alla prefettura di Macerata e al sindaco Tartabini per segnalare la situazione, dato che spetta a loro tutelare l'incolumità pubblica – dice l'avvocato Pistelli –.

