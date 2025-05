Asse Parma-Svizzera | si rafforza il legame

L'asse Parma-Svizzera si consolida ulteriormente. Nel pomeriggio di ieri, Stefano Lazzarotto, Console Generale della Svizzera a Milano, ha incontrato il Sindaco Michele Guerra presso il municipio, dando avvio a una serie di incontri con le autorità locali all'interno del circondario consolare, che abbraccia diverse realtà regionali.

Stefano Lazzarotto, Console Generale della Svizzera a Milano, è stato ricevuto, nel pomeriggio di ieri, dal SindacoMichele Guerra nel pomeriggio di oggi in municipio, nell'ambito di un ciclo di incontri che il Console ha programmato con le autorità del circondario consolare che si estende su.

