Assassino a 15 anni la confessione alla mamma | Volevo scappare di casa Terry non mi ha aiutato

A soli 15 anni, M.S. si trova al centro di un tragico destino. Dopo la sua confessione alla madre, emerge un oscuro racconto di fuga e incomprensione. Milano, con i suoi sfondi quotidiani, fa da cornice a questa drammatica vicenda, dove le scelte di un adolescente si consumano in un attimo, segnando per sempre il suo futuro.

Milano – Una telecamera filma l’ingresso di M.S., 15 anni compiuti a novembre, nello stabile di via Verro 46, prima periferia sud di Milano. Sono le 9 di ieri mattina: l’adolescente frequenta una scuola che dista poche centinaia di metri, ma non ci arriverà mai. Si ferma prima e si infila nello stabile di quattro piani in cui ha vissuto con la madre fino a un anno fa, quando i due (il padre vive all’estero) si sono trasferiti in una palazzina a un chilometro di distanza. Milano, 15enne uccide l’anziana ex vicina di casa: strangolata e poi finita a colpi di lampada. La mamma chiama la polizia: è stato lui Lì ci abita Emma Teresa Meneghetti, 82 anni, ex dirimpettaia del terzo piano e amica della mamma: la signora, che ogni mattina alle 7 passa al bar di fianco a prendere un caffè e per tutti nel quartiere è “Terry”, non è in casa in quel momento; ha una figlia che vive altrove e che in serata avrà un malore davanti al condominio. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Assassino a 15 anni, la confessione alla mamma: “Volevo scappare di casa, Terry non mi ha aiutato”

