Aspi 1 trimeste +61 mln investimenti

Nel primo trimestre del 2025, il Gruppo Autostrade per l'Italia ha registrato un incremento significativo degli investimenti, raggiungendo 555 milioni di euro, con un aumento di 61 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo trend evidenzia l'impegno del Gruppo nel piano di rigenerazione e potenziamento della rete autostradale.

22.34 Il gruppo Autostrade per l'Italia ha chiuso il 1° trimestre 2025 con 555 milioni di euro in manutenzioni ed investimenti, in aumento di 61 milioni di euro rispetto al 1° trimestre 2024, che "confermano la capacità e l'impegno del Gruppo nel piano di rigenerazione e potenziamento della rete". E' quanto si legge in una nota del gruppo in cui si sottolinea come "avanzano gli interventi su ponti e viadotti gallerie, barriere di sicurezza e barriere antirumore nell'ambito del Piano di ammodernamento della rete". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it