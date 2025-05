Asilo di Fornaci la riapertura slitta di un anno | bambini ancora in trasferta

L'attesa per la riapertura dell'asilo di Fornaci si allunga di un anno, costringendo i bambini a rimanere in trasferta. I lavori non sono stati completati in tempo, e per l'anno scolastico 2025-26, l'attività si svolgerà presso la scuola primaria Duchessa d'Aosta di via Puccini, mentre il cantiere rimane ancora aperto.

Briosco (Monza Brianza) – Tempi più lunghi per la r iapertura dell'asilo di Fornaci. A causa del mancato completamento dei lavori, l'attività per l'anno scolastico 2025-26 continuerà nella scuola primaria Duchessa d'Aosta di via Puccini. Il cantiere dell'edificio di via XI Febbraio non sarà pronto per l'inizio del nuovo anno scolastico perché la ditta incaricata ha richiesto una nuova proroga fino a febbraio 2026. Questo ritardo riguarda il s econdo lotto dei lavori, che prevede l'adeguamento antisismico della struttura, la sostituzione della centrale termica, l'installazione dell'impianto fotovoltaico sul tetto e la sistemazione degli esterni. Sul primo lotto, relativo all'adeguamento del piano interrato a mensa e finanziato con un contributo Pnrr di 317mila euro, interviene il vicesindaco Massimiliano Bello: "La ditta che ha ottenuto l'incarico ha chiesto una proroga che prevede la consegna del plesso nel febbraio del 2026.

