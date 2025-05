Ascolti tv | Simon Coleman Maria Corleone 2 Eurovision Song Contest Le Iene | Dati Auditel martedì 13 maggio 2025

Martedì 13 maggio 2025 ha visto una nuova battaglia tra Rai1 e Canale 5, con "Simon Coleman" e "Maria Corleone 2" a contendersi il primato degli ascolti TV. Analizziamo i dati Auditel della serata, evidenziando i risultati della prima serata e il contesto del Eurovision Song Contest e del programma "Le Iene". Chi avrà trionfato?

Ascolti tv di martedì 13 maggio 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Simon Coleman ” contro “ Maria Corleone 2 “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 13 maggio 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: Simon Coleman vs Maria Corleone 2. Auditel del 13 maggio 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Simon Coleman “ contro “Maria Corleone 2”. Chi ha vinto? Rai 1: Simon Coleman, la serie televisiva franco-belga creata da Alexandra Echkenazi ha appassionato 0.000.000 spettatori pari al 0.00 % di share. Su Rai 2: Eurovision Song Contest 2025, la prima semifinale della kermesse canora internazionale ha incollato alla tv 0. 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv: Simon Coleman, Maria Corleone 2, Eurovision Song Contest, Le Iene | Dati Auditel, martedì 13 maggio 2025

Simon Coleman - Ultimo ballo, stasera (martedì 13 maggio) il poliziesco su Rai 1: trama e cast

Riporta msn.com: Stasera in tv, martedì 13 maggio, alle 21.30, con “Simon Coleman-Ultimo ballo” in prima visione assoluta, torna su Rai 1 ...

Simon Coleman Ultimo ballo: trama, cast, finale del film in onda su Rai 1

Scrive maridacaterini.it: Simon Coleman Ultimo ballo film. Un detective indaga su un omicidio con scambio di persona in un’accademia di danza.

Simon Coleman 2 si farà? Anticipazioni e quando in onda in Italia/ Cast e nuovi episodi

ilsussidiario.net scrive: Simon Coleman 2 si farà? Anticipazioni secondo capitolo e quando arriva in Italia il prosieguo della serie tv franco-belga.

