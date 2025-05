ascolti tv i dati del 13 maggio 2025

Il 13 maggio 2025 ha registrato ascolti significativi in televisione, con il contest canoro da Basilea che ha catturato l'attenzione del pubblico. Su Rai 1, "Simon Coleman – Ultimo ballo" ha raggiunto 1.933.000 spettatori, mentre su Canale 5 "Maria Corleone 2" ha ottenuto 1.857.000 spettatori, evidenziando la competitività della serata.

Bene il contest canoro da Basilea. Nella serata di ieri, martedì 13 maggio 2025, su Rai 1 Simon Coleman – Ultimo ballo si ferma a 1.933.000 spettatori pari all'11.1% di share. Su Canale5 Maria Corleone 2 ottiene 1.857.000 spettatori con uno share dell'11.5%. In onda su Rai 2 la prima semifinale dell' Eurovision Song Contest conquista ben 2.248.000 spettatori pari al 12.2%. Su Italia1 Le Iene non vanno oltre 1.391.000 spettatori con l'11.3%. Su Rai3 Petrolio segna 556.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 E' Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 685.000 spettatori (5.1%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.300.000 spettatori e l'8%. Su Tv8 Dinner Club ottiene 226.000 spettatori con l'1.5%.