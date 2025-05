Ascolti tv del 13 maggio l’Eurovision 2025 o Maria Corleone 2

Il 13 maggio si è accesa la battaglia degli ascolti TV con l'attesissima prima semifinale dell'Eurovision 2025 su Rai 2, che ha visto protagonista Lucio Corsi. Nel frattempo, Canale 5 ha presentato una nuova puntata di Maria Corleone 2, mentre Rai 1 ha risposto con la fiction Simon Coleman – Ultimo ballo. Una settimana ricca di emozioni!

L’ Eurovision 2025 è iniziato. Su Rai 2 è andata in onda la prima semifinale durante la quale si è esibito anche il nostro Lucio Corsi. Canale 5 ha proposto una nuova puntata di Maria Corleone 2 e Rai 1 ha risposto con la fiction Simon Coleman – Ultimo ballo. Questa è la settimana dell’ Eurovision che quest’anno vede alla conduzione Gabriele Corsi e BigMama. Ieri, martedì 13 maggio, è andata in onda la prima semifinale su Rai 2. Lucio Corsi è già qualificato per la finale ma si è esibito comunque. Canale 5 ha trasmesso la serie Maria Corleone 2. Nel terzo episodio Don Luciano in carcere è nel mirino di Don Saro Zerilli: per potersi garantire protezione ha bisogno di soldi e chiede a Maria di riprendere il narcotraffico. Luca reagisce alla scelta di Maria di trasferirsi a Roma portando avanti la causa legale per l’affidamento del piccolo Giovannino. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 13 maggio, l’Eurovision 2025 o Maria Corleone 2

Su questo argomento da altre fonti

Ascolti TV ieri sera, Eurovision 2025 al via, ecco i dati Auditel della prima semifinale del 13 maggio con Lucio Corsi e Gabry Ponte

Come scrive informazione.it: Gli ascolti TV di ieri sera, martedì 13 maggio 2025, hanno per protagonista l'Eurovision Song Contest 2025. La competizione quest'anno si tiene alla St. Jakobshalle di Basilea, in Svizzera. La diretta ...

Ascolti tv di lunedì 12 maggio

Segnala rai.it: L’ispettore "Gerri" vince ancora e domina in prima serata. Il secondo appuntamento con la nuova serie crime diretta da Giuseppe Bonito, in onda ieri su Rai 1 ha totalizzato il 19% di share e un seguit ...

Ascolti tv del 12 maggio, Gerri non teme l’Isola dei Famosi. Gregoraci non ce la fa

Lo riporta dilei.it: Su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di “Gerri”, mentre su Canale 5 è tornata l’Isola dei Famosi. Su Rai 2 ha debuttato Elisabetta Gregoraci.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Amici di Maria De Filippi: anticipazioni e ospiti della puntata del 2 febbraio 2025

Oggi, domenica 2 febbraio 2025, alle 14:00 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di " Amici di Maria De Filippi ".