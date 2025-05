ASCOLTI TV 13 MAGGIO 2025 | LA SEMIFINALE DELL’EUROVISION 122% TRA MARIA CORLEONE 115% LE IENE 113% E SIMON COLEMAN 111% SINNER SU RAI2 E RAI3 123%

Il 13 maggio 2025 è stato un martedì ricco di eventi televisivi, con la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest a tenere incollati gli spettatori. Tra i concorrenti, spiccano Maria Corleone, Le Iene e Simon Coleman. Scopriamo i dati di ascolto che hanno caratterizzato questa serata, segnando un importante momento per la programmazione di Rai e Mediaset.

ASCOLTI TV 13 MAGGIO 2025 • Martedì •. Gli ascolti tv di martedì 13 maggio 2025 con la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest e gli Internazionali BNL di Tennis. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Tg1 Mattina – x Tg1 – x UnoMattina – 852 19.90 Storie Italiane – 772 19.00 Storie Italiane – 972 19.50 E’ Sempre Mezzogiorno! – x Tg1 + Economia – x + x La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x La Volta Buona Special – x Internazionali BNL d’Italia – x La Vita in Diretta Speciale – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4094 21.50 + 5284 25.20 Simon Coleman – 1933 11.10 TC – x G – x O – x Simon Coleman – x Porta a Porta – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Mattino 5 News – x + x Forum – x Tg5 – x Beautiful – x Tradimento – x Uomini e Donne – x + x Amici di Maria De Filippi – x L’Isola dei Famosi – x The Family – x Pomeriggio 5 – x + x Pomeriggio 5 Saluti – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Striscia La Notizia – 2382 11. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 13 MAGGIO 2025: LA SEMIFINALE DELL’EUROVISION (12,2%) TRA MARIA CORLEONE (11,5%), LE IENE (11,3%) E SIMON COLEMAN (11,1%), SINNER SU RAI2 E RAI3 (12,3%)

