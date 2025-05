Ascolti 35a e 36a Giornata Serie A 2024 25 DAZN | campionato agli sgoccioli ma tutto da decidere

Nella 35esima giornata di Serie A 2024-25, gli ascolti su DAZN hanno raggiunto quota 4,8 milioni, evidenziando il forte interesse dei tifosi. Partite chiave come Bologna-Juventus, con quasi 1,2 milioni di spettatori, e Lecce-Napoli, con 780 mila, hanno acceso la lotta per il titolo, mentre il posticipo Genoa-Milan ha attratto 700 mila appassionati.

La 35esima giornata ha superato 4,8 milioni di ascoltatori (4.832.879). Un ottimo contributo è stato offerto da Bologna-Juventus che domenica sera alle 20.45 ha sfiorato un'audience media di 1,2 milioni. A seguire Lecce-Napoli con 780 mila spettatori e il posticipo Genoa-Milan che ha raggiunto 700 mila individui. La 36esima giornata ha raggiunto 5,2 milioni di ascoltatori (5.186.

