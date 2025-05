Ascoli Calcio | trattative in corso per la vendita tra Pulcinelli e Pecci

In questi giorni, Ascoli vive nel fermento per le trattative di vendita dell'Ascoli Calcio tra la famiglia Pulcinelli e l'imprenditore Francesco Pecci. Le chiacchiere si sprecano: da Piazza del Popolo ai bar e supermercati, tutti si interrogano sul futuro della squadra, temendo un'altra stagione difficile dopo l'ultimo anno.

In città in questi giorni non si parla d’altro. Nelle passeggiate in Piazza del popolo, nei bar, al supermercato, tutti a chiedersi se davvero ci sarà il passaggio di proprietà tra la famiglia Pulcinelli e l’imprenditore Francesco Pecci. D’altronde, un altro anno come quello vissuto in questa stagione, potrebbe davvero voler dire completa disaffezione dei tifosi alle vicende dell’ Ascoli Calcio, mentre la vendita della società restituirebbe entusiasmo nell’ambiente e la necessaria compattezza tra tifoseria e società per affrontare da protagonisti il prossimo campionato di Serie C. Il rapporto tra la città e Pulcinelli ormai si è deteriorato in maniera irrecuperabile e la speranza di tutti è che la trattativa di vendita vada in porto. In questo senso, da indiscrezioni raccolte, pare che i primi contatti tra Pecci e Pulcinelli siano stati cordiali e che ci sia da entrambe le parti la disponibilità a trattare. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net