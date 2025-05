Ascanio Celestini destini incrociati alla periferia del mondo

Ascanio Celestini, voce autentica della letteratura contemporanea italiana, esplora i destini incrociati alla periferia del mondo. La sua scrittura, intrisa di una naturale curiosità, riflette una visione popolare e profonda, capace di raccontare storie di vita quotidiana e di umanità, rendendo tangibili le esperienze di chi vive ai margini.

Ascanio Celestini è uno degli ultimi autori sulla scena letteraria contemporanea italiana con una visione realmente popolare del mondo (e della letteratura) che gli viene dettata da una naturale curiosità .

