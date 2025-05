Artigianato in Fiera a Milano nuova edizione estiva dal 29 maggio al 2 giugno

Dal 29 maggio al 2 giugno, Fieramilano Rho ospiterà "Anteprima d'estate", una nuova edizione dell'Artigiano in Fiera. L'evento, che si svolgerà tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, vedrà la partecipazione di 760 artigiani provenienti da 50 paesi, pronti a condividere il meglio dei loro mestieri e creazioni.

(Adnkronos) – Dal 29 maggio al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, a Fieramilano Rho, in provincia di Milano, 760 artigiani da 50 paesi del mondo daranno vita ad Anteprima d’estate, il nuovo appuntamento promosso da Artigiano in Fiera. A dare vita a questo format saranno 760 artigiani da 50 Paesi del mondo: . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Su questo argomento da altre fonti

Artigianato in Fiera, a Milano nuova edizione estiva dal 29 maggio al 2 giugno

Scrive msn.com: (Adnkronos) - Dal 29 maggio al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30, a Fieramilano Rho, in provincia di Milano, 760 artigiani da 50 paesi del mondo daranno vita ad Anteprima d’estate, il nuovo ...

Ad Anteprima d’Estate: il nuovo evento promosso da Artigiano in Fiera

Come scrive tg24.sky.it: Arriva una nuova esperienza culinaria per celebrare la bella stagione, accompagnata da eventi dedicati alle culture e tradizioni dal mondo e spazi creati per il relax e la convivialità. Si terrà dal ...

Artigiano in Fiera Anteprima d’Estate, come ottenere il pass gratuito in pochi click

Lo riporta msn.com: Numerosi servizi a pagamento pensati per coinvolgere parenti e amici, per chi ha una mobilità ridotta e necessità di scooter elettrici, per chi fa acquisiti e vuole farsi spedire il tutto a casa. L’ap ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Rod Stewart torna in Italia - unica data il 10 maggio a Milano

Il concerto promette una serata senza precedenti con i brani iconici di uno degli artisti più amati di tutti i tempi.