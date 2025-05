Arte rupestre Il convegno con gli esperti

Sabato alle 10, presso il Palazzo della Cultura di Cardoso, si terrà un convegno sui tesori dell'arte rupestre, organizzato dall’amministrazione comunale. Esperti del settore esploreranno il vasto patrimonio di incisioni rupestri dell'Alta Versilia, stimato in migliaia di glifi. Un'opportunità imperdibile per scoprire e valorizzare la nostra storia culturale.

Sabato alle 10 al Palazzo della cultura di Cardoso la prima conferenza organizzata dall’amministrazione comunale sull’immenso patrimonio storico culturale delle incisioni rupestri. Si stimano migliaia di glifi incisi sui massi e sulle rocce dell’Alta Versilia e la conferenza sarà una prima occasione per porre le basi di una ricerca più ampia volta a tutelare queste ricche e preziose tracce del passato. Un momento divulgativo e al tempo stesso l’inizio di un approccio scientifico aggiornato allo studio del fenomeno incisorio, sia nella catalogazione con l’uso di scanner 3D, che nello studio e nell’interpretazione con la promozione di convegni ad hoc con studiosi del settore. Interverranno l’assessore alla cultura Anna Guidi, Anna Maria Tosatti già funzionaria della Soprintendenza della Toscana, e Deborah Giannessi presidente ArcheoVersilia e da due anni direttrice di un progetto in Concessione Ministeriale in collaborazione con la Sabap di Lucca per la catalogazione dell’arte rupestre nell’area di Cardoso e Valdicastello. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arte rupestre. Il convegno con gli esperti

