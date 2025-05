Arte da Antonacci Lapiccirella i protagonisti delle avanguardie

La galleria Antonacci Lapiccirella di Roma ospita la mostra "1950 - 1970. Due decenni di Arte a Roma", dedicata alle avanguardie artistiche nella Capitale. L'esposizione, curata in collaborazione con Matteo Lampertico, offre un affascinante viaggio attraverso le correnti che hanno segnato la scena culturale della città nella seconda metà del Novecento.

Roma, 14 mag. (askanews) - Una mostra nella galleria Antonacci Lapiccirella di via Margutta a Roma per raccontare la scena delle avanguardie nella Capitale nella seconda metà del Novecento. "1950 - 1970. Due decenni di Arte a Roma" è il progetto, realizzato in collaborazione con Matteo Lampertico di Milano, che riunisce opere di artisti che hanno segnato il panorama locale e nazionale in quegli anni. "A Roma in quel momento - ha detto ad askanews la gallerista Francesca Antonacci - la vita artistica si svolgeva nel tridente tra Piazza del Popolo e Piazza di Spagna, il famoso caffè Rosati, quindi la scuola di Piazza del Popolo, le gallerie, quelle più sperimentali, quelle che accoglievano questi artisti e li proponevano. C'era la galleria della Tartaruga, la galleria della Salita, poi chiaramente l'Attico di Sargentini". 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arte, da Antonacci Lapiccirella i protagonisti delle avanguardie

