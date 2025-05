Art bonus il regalo per Perugia | ecco i mecenati che hanno restaurato le vetrate della Sala dei Notari

Martedì 13 maggio, Perugia celebra il ritorno delle storiche vetrate della Sala dei Notari, restaurate grazie all’Art Bonus. Questo gesto di amore e impegno collettivo per la bellezza e la memoria della città ha coinvolto mecenati, autorità e figure chiave, dimostrando come l'arte possa unire e valorizzare il patrimonio culturale locale.

Un gesto d'amore per Perugia, un impegno corale per la bellezza e la memoria. Martedì 13 maggio cerimonia del ritorno delle vetrate storiche della Sala dei Notari restaurate grazie allo strumento dell'Art Bonus. L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerose autorità e figure chiave del.

