Arsenico nell’acqua è allarme | ecco in quali zone è vietato berla

L'allerta per la presenza di arsenico nell'acqua preoccupa diverse zone d'Italia. I recenti controlli effettuati dall'Arpa Lazio hanno evidenziato livelli superiori ai limiti di legge in una città, rendendo necessario vietare il consumo di acqua in alcune aree. Scopriamo i dettagli e le località interessate da queste restrizioni.

Arsenico nell’acqua, è allarme: ecco in quali zone è vietato berla – Lo scorso 5 maggio, i controlli effettuati dall’ Arpa Lazio hanno rilevato un livello di arsenico nell’acqua superiore ai limiti di legge in una città italiana. Di seguito tutti i dettagli. Arsenico nell’acqua, è allarme: ecco in quali zone è vietato berla. Acqua inquinata dall’ Arsenico nella città di Viterbo. I risultati delle analisi sono stati comunicati all’Asl il 8 maggio, mentre il Comune ha ricevuto l’informativa il 13 maggio. Nella stessa data, il sindaco ha adottato un’ordinanza per vietare il consumo di acqua potabile in una vasta parte del territorio cittadino. Questo divieto rimarrà in vigore finché le nuove analisi chimiche non confermeranno che i livelli di arsenico sono rientrati nei parametri consentiti dalla normativa. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Arsenico nell’acqua, è allarme: ecco in quali zone è vietato berla

Se ne parla anche su altri siti

Arsenico nell’acqua a Viterbo: è allarme, ecco in quali zone è vietato berla

Da fanpage.it: Acqua inquinata dall'arsenico nel Comune di Viterbo. Ad essere interessate le zone della città alimentate dalla rete idrica Monte Jugo ...

Arsenico. Allarme Oms per la salute pubblica: ecco come limitare il rischio

quotidianosanita.it scrive: Mentre in molti comuni nel Lazio dal 1° gennaio non si può più bere l’acqua del rubinetto perché contenente arsenico in quantità ... il nuovo allarme lanciato dall’Organizzazione Mondiale ...

Mezza Viterbo senza acqua potabile: torna l'incubo arsenico per almeno 20mila persone

Scrive msn.com: Torna l’incubo arsenico: mezza Viterbo senza acqua potabile. Almeno 20mila gli abitanti di numerosi quartieri della città per i quali è vietato il consumo per usi alimentari.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Nanoplastiche nell'acqua in bottiglia: uno sguardo inedito rileva cifre sorprendenti

L' acqua in bottiglia nasconde un segreto inaspettato: uno studio rivela che la presenza di minuscoli frammenti di plastica è fino a 100 volte superiore alle stime precedenti.