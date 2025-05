Arsenico nell’acqua a Viterbo | è allarme ecco in quali zone è vietato berla

Un grave allarme sanitario scuote Viterbo: l'acqua potabile è contaminata da arsenico in diverse zone della città. Il sindaco ha emesso un'ordinanza che vieta l'uso dell'acqua potabile proveniente dalla rete idrica Monte Jugo, interessando quasi metà del Comune. Scopri di più sulle aree colpite e le implicazioni per la salute pubblica.

Acqua inquinata dall'arsenico nel Comune di Viterbo. Ad essere interessate le zone della città alimentate dalla rete idrica Monte Jugo. Con un'ordinanza il sindaco ha imposto il divieto di bere acqua in quasi metà del Comune.

Arsenico. Allarme Oms per la salute pubblica: ecco come limitare il rischio

quotidianosanita.it scrive: 07 GEN - Sembra quasi accompagnare l’emergenza del centro Italia, il nuovo allarme ... arsenico. Dopo che dal 1° gennaio 2013 diversi comuni nel Lazio (e in particolare in provincia di Viterbo ...

