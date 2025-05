Arriva l?Amerigo Vespucci c?è il cast di ?Mare Fuori? | Il veliero è tornato a casa

L'Amerigo Vespucci torna trionfalmente a casa dopo tre anni di navigazione in tutto il mondo per promuovere il made in Italy. Con l'equipaggio del cast di "Mare fuori", il veliero celebra 94 anni di storia e di avventure. Un viaggio straordinario che ha unito culture e tradizioni, riportando con sé il fascino e l'eleganza del nostro Paese.

L?Amerigo Vespucci è tornata a casa dopo tre anni in giro per tutto il mondo a portare il made in Italy, e in Naples, in ogni punto del globo. Con i suoi 94 anni portati benissimo, la.

