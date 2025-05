Arriva la conferma | lezioni in Dad per alcuni studenti delle scuole superiori durante le Olimpiadi

Durante i XXV Giochi Olimpici Invernali, in programma dal 6 al 22 febbraio, alcuni studenti delle scuole superiori in provincia di Sondrio seguiranno lezioni in modalità didattica a distanza. Questo grazie alla sinergia tra Prefettura, Comitato Olimpico, enti locali e aziende di trasporto pubblico, che garantirà la continuità dell'attività scolastica.

