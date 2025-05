Arriva il ciclone Mediterraneo | allerta gialla in 5 Regioni e arancione in Sicilia

Un ciclone mediterraneo colpirà l'Italia, portando maltempo e allerta in cinque regioni, con particolare attenzione alla Sicilia, dove è stata emessa un’allerta arancione. Giovedì 15 maggio ci si aspetta una giornata caratterizzata da precipitazioni intense e forti venti, a causa di un vortice di bassa pressione in formazione, come avvisa la Protezione Civile.

Quella di giovedì 15 maggio sarà una giornata di forte maltempo in varie Regioni italiane e in modo particolare in Sicilia dove è stato diramato un avviso di allerta arancione. Un vortice di bassa pressione - si legge nel comunicato della protezione civile - tenderà a formarsi, già dal. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Arriva il ciclone Mediterraneo: allerta gialla in 5 Regioni e arancione in Sicilia

Su questo argomento da altre fonti

Allerta Meteo della Protezione civile: Ciclone con Venti forti e piogge torrenziali, regioni colpite

Segnala ilmeteo.it: Secondo gli ultimi aggiornamenti, un ciclone mediterraneo è in avvicinamento alle regioni meridionali, portando con sé piogge abbondanti, temporali e venti forti. La Protezione Civile ha emesso ...

Ciclone mediterraneo, piogge forti e temporali: scatta l’allerta gialla in 6 regioni. Dove e quando, le previsioni meteo

Si legge su msn.com: Ciclone mediterraneo in arrivo. L'Italia si prepara a una settimana di maltempo, con piogge torrenziali e forti temporali che interesseranno gran parte del territorio. Le previsioni meteo ...

Allerta Meteo, forti temporali in tutt'Italia oggi e domani. Poi arriva il Super-Ciclone Afro-Mediterraneo | MAPPE

Riporta informazione.it: MeteoWeb Inizia oggi un’altra settimana di forte maltempo sull’Italia, dopo quella appena conclusa che si è caratterizzata per fenomeni meteo estremi sulle Regioni del Centro/Nord con freddo anomalo r ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo : Allerta Meteo arancione in 6 regioni

Oggi allerta meteo arancione in Calabria, Basilicata,Emilia Romagna, Lazio, Molise e Umbria; gialla in Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia,T oscana, Alto Adige e Veneto.