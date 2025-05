Arriva Dida l’assistente intelligente che accompagna i visitatori nelle sale del Museo della Valle

Scopri Dida, l’assistente intelligente che guida i visitatori nel Museo della Valle di Zogno. Grazie a una web app innovativa, Dida offre un viaggio personalizzato attraverso la collezione, con contenuti audio disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. L’obiettivo è avvicinare sempre più il pubblico alla cultura e alla storia locale.

Zogno. Il Museo della Valle lancia Dida, una web app pensata per accompagnare i visitatori in una viaggio personalizzato alla scoperta delle sale della collezione tramite dei contenuti audio tradotti in 5 lingue diverse: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. “Vogliamo avvicinare sempre più persone al patrimonio della Val Brembana – dichiara Francesco Gavazzeni, presidente della Fondazione Polli Stoppani che gestisce il museo di Zogno -. La tecnologia non sostituisce l’esperienza, ma la arricchisce e la rende accessibile a pubblici diversi: bambini, famiglie, turisti stranieri e persone con difficoltà cognitive”. Il progetto è finanziato grazie a fondi europei di sviluppo regionale. “La peculiarità della nuova tecnologia è che è gratuita e facile da usare – continua il presidente -. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Arriva Dida, l’assistente intelligente che accompagna i visitatori nelle sale del Museo della Valle

