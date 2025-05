Arriva con un' auto rubata scardinata a picconate la porta di un bar e aggredisce i carabinieri | 56enne in manette

Un 56enne è stato arrestato dopo aver scardinato a picconate la porta di un bar, utilizzando un'auto rubata come mezzo di fuga. I carabinieri, insospettiti dalla vettura, lo hanno seguito e colto in flagranza. Nonostante il tentativo di aggredire gli agenti per sfuggire, l'uomo è stato bloccato e arrestato.

La vettura rubata ha attirato l'attenzione dei carabinieri che hanno deciso di seguirlo, cogliendolo così sul fatto mentre cercava di svaligiare un bar. Avrebbe poi cercato di fuggire aggredendo gli operatori, tuttavia senza avere successo. Sono stati i militari dell'aliquota operativa dei. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Arriva con un'auto rubata, scardinata a picconate la porta di un bar e aggredisce i carabinieri: 56enne in manette

