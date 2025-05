Arriva a Forlì la Carovana della cittadinanza appuntamento in piazza Saffi

Venerdì, Forlì ospiterà la "Carovana della cittadinanza", un'importante iniziativa che si svolgerà in piazza Saffi alle ore 11. L'evento porterà in primo piano temi fondamentali come lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza e democrazia, coinvolgendo la comunità locale in un dialogo attivo e partecipativo. Un'occasione imperdibile per riflettere insieme sulle sfide del nostro tempo.

Venerdì la "Carovana della cittadinanza" raggiungerà la provincia per due eventi nelle piazze di Forlì e Cesena, per portare i temi del lavoro, sicurezza, dignità, cittadinanza e democrazia negli spazi pubblici delle città. Primo appuntamento della giornata a Forlì in Piazza Saffi alle ore 11.

