Arresto e Daspo per due minorenni

Due sedicenni sono stati arrestati e sottoposti a Daspo "fuori contesto" dal questore di Varese, a seguito di una violenta rapina ai danni di una donna avvenuta a Gallarate. L'incidente, che ha destato grande preoccupazione, si è verificato alla fine di aprile nelle vicinanze di una farmacia comunale.

Disposti due Daspo "fuori contesto" dal questore di Varese nei confronti di due sedicenni responsabili di una violenta rapina ai danni di una donna, avvenuta alla fine di aprile a Gallarate. La vittima stava percorrendo le vie adiacenti alla farmacia comunale, nei pressi del sottopasso che conduce alla stazione ferroviaria, quando è stata assalita alle spalle da due ragazzi con il volto coperto da passamontagna, la donna è stata scaraventata a terra e ha riportato fratture e lesioni. L’intervento tempestivo di due pattuglie della Compagnia dei Carabinieri di Gallarate ha permesso di rintracciare e bloccare i responsabili, che stavano tentando di fuggire. I militari hanno recuperato il cellulare della donna e, poco distante, nascosti in un cespuglio, anche la borsa e gli effetti personali sottratti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arresto e Daspo per due minorenni

Ne parlano su altre fonti

Arresto e Daspo per due minorenni

Riporta ilgiorno.it: Disposti due Daspo "fuori contesto" dal questore di Varese nei confronti di due sedicenni responsabili di una violenta rapina ...

Aggredirono una donna a Gallarate: Daspo e avviso orale nei confronti di due minorenni

Riporta varesenews.it: L'aggressione in aprile: i due sono stati arrestati dai carabinieri. Il questore, vista la violenza utilizzata e considerati i precedenti, ha deciso di emettere anche altri provvedimenti restrittivi ...

Rissa in piazza dei Signori, Daspo Willy e denuncia per due minorenni

Segnala informazione.it: Sono state identificate e denunciate due delle ragazze, entrambe minorenni, ritenute le autrici ... ha ricevuto il cosiddetto Daspo Willy e un avviso orale dal questore di Padova, Marco Odorisio.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Terrorismo : arresto foreign fighter italiano in Turchia

La polizia ha arrestato un combattente straniero italiano di 24 anni in Turchia per associazione terroristica, tra cui internazionale, arruolamento, scusa del terrorismo e istigazione a commettere crimini per tali scopi.