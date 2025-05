Arrestato un avvocato | truffava i clienti con finte sentenze

Un avvocato del Foro di Nola è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver truffato i clienti attraverso finte sentenze. L'ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, rileva gravi indizi di colpevolezza su 27 capi di imputazione, svelando una frode legale di vaste proporzioni.

Finte sentenze per truffare i clienti, finisce agli arresti domiciliari un avvocato. L''ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari è a carico di un avvocato del Foro di Nola, ritenuto gravemente indiziato di 27 capi.

