Arrestato a Brescia don Jordan Coraglia | trovati sul suo cellulare foto e video erotici di minorenni

Don Jordan Coraglia, parroco di Castelcovati, è stato arrestato a Brescia e posto ai domiciliari per detenzione di materiale pedopornografico. Sul suo cellulare sono state trovate foto e video erotici di minorenni. Questo è il secondo caso di abusi nella diocesi bresciana in un mese, dopo l'arresto di don Ciro Panigara. Continua a leggere...

Il parroco di Castelcovati don Jordan Coraglia si trova ai domiciliari per detenzione di materiale pedopornografico. È il secondo caso in un mese a Brescia dopo il caso di don Ciro Panigara, arrestato per abusi sessuali. 🔗Leggi su Fanpage.it

