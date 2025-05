Arredatori e segretari Caccia anche a giardinieri

Sei un giardiniere o un arredatore in cerca di nuove opportunità? Due posizioni aperte a Vigevano (Pavia): 1 posto per giardiniere con esperienza di due anni e 1 posto per arredatore/arredatrice con almeno 2 anni nel settore commerciale. Invia il tuo CV a [email protected] con codice 10444. Non perdere questa occasione!

Giardiniere, 1 posto. Requisiti: esperienza di due anni; Contratto: tempo indeterminato; Sede di lavoro: Vigevano (Pavia); Cv a [email protected] codice 10444. Arredatorearredatrice venditore, 1 posto. Requisiti: esperienza di almeno 2 anni nel settore commerciale e dell’arredamento, conoscenza programmi progettazione 3D (3cad e Metron), diploma tecnico o laurea; Contratto: tempo determinato 6 mesi + 6 mesi con passaggio a indeterminato; Sede di lavoro: Stradella (Pavia); Cv a [email protected] codice 10433. Addetto alla segreteria, 1 posto. Requisiti: indispensabile patente B, automuniti. Richiesta formazione inerente la mansione. Preferibili conoscenze informatiche. Si valutano anche profili al primo impiego. Contratto: tirociniostage 3 mesi. Sede di lavoro: San Rocco al Porto (Lodi). 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arredatori e segretari. Caccia anche a giardinieri

