Armato di coltello semina il panico a Cesenatico | carabiniere costretto a sparare

Un uomo armato di un grosso coltello da cucina ha seminato il panico a Cesenatico, cercando di intrufolarsi in due abitazioni. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha portato a un confronto diretto, costringendo un militare a sparare, ferendolo alle gambe durante la fuga del ladro.

Un ladro ha cercato di intrufolarsi in due abitazioni armato di un grosso coltello da cucina: dopo la fuga, è stato raggiunto alle gambe dai colpi sparati dai carabinieri 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Armato di coltello semina il panico a Cesenatico: carabiniere costretto a sparare

Le notizie più recenti da fonti esterne

Armato di coltello semina il panico a Cesenatico: carabiniere costretto a sparare

Come scrive ilgiornale.it: Un ladro ha cercato di intrufolarsi in due abitazioni armato di un grosso coltello da cucina: dopo la fuga, è stato raggiunto alle gambe dai colpi sparati dai carabinieri ...

Condannato un 31enne. Seminò il panico in centro con un coltello in tre negozi

Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Venti minuti di terrore in pieno giorno: uomo armato di coltello e machete semina il panico

Da monzatoday.it: Secondo quanto riferiscono i colleghi di QuiComo in via Giulio Cesare un uomo armato di un grosso coltello – e secondo alcuni anche ... provocando attimi di vero panico. "Diceva che ci avrebbe ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Uomo armato di coltello ucciso da polizia a Milwaukee - no legami con convention repubblicana

Secondo fonti delle forze dell'ordine di Milwaukee, la sparatoria è avvenuta a circa un chilometro e mezzo dal perimetro di sicurezza della convention nazionale repubblicana.