Armando Tortolani ucciso a coltellate a Villa Latina il killer Luca Agostino rinviato a giudizio

Armando Tortolani è stato tragicamente ucciso a coltellate a Villa Latina, e ora il presunto killer, Luca Agostino, è stato rinviato a giudizio. Dovrà rispondere dell'omicidio volontario, aggravato da motivi futili, legato a una violenta lite.

Il presunto killer di Villa Latina Luca Agostino è stato rinviato a giudizio. Dovrà rispondere dell'omicidio volontario con l'aggravante per futili motivi di Armando Tortolani, ucciso a coltellate durante una lite. 🔗Leggi su Fanpage.it

Armando Tortolani ucciso a coltellate a Villa Latina, il killer Luca Agostino rinviato a giudizio

Riporta fanpage.it: Il presunto killer di Villa Latina Luca Agostino è stato rinviato a giudizio. Dovrà rispondere dell’omicidio volontario con l’aggravante per futili motivi di Armando Tortolani, ucciso a coltellate ...

Omicidio Armando Tortolani: rinvio a giudizio per Luca Agostino, processo in Corte d’Assise a settembre

Il 15 settembre si aprirà presso la Corte d'Assise di Cassino il processo per l'omicidio di Armando Tortolani, l'imprenditore edile di 42 anni ucciso il 19 maggio 2024 a Villa Latina.

Armando Tortolani ucciso per uno sguardo di troppo: il killer rischia l’ergastolo

Il giudice ha deciso di contestare anche l'aggravante dei motivi futili e abietti a Luca D'Agostino, l'uomo accusato di aver ucciso lo scorso 19 maggio

Frosinone: il 42enne Armando Tortolani ucciso a coltellate durante una lite

Omicidio a Villa Latina: Armando Tortolani ucciso a coltellate durante una lite per gelosia, fermato un uomo.