Arianna Rozzo, cantautrice emergente e finalista del contest Next, porta la sua musica al servizio di temi sociali con "Music for Change 2025". Dopo aver ottenuto riconoscimenti nel panorama musicale italiano, si prepara a raccontare storie di impegno e cambiamento attraverso le sue canzoni, unendo arte e attivismo in un progetto ispirato e coinvolgente.

Arianna Rozzo, cantautrice emergente già finalista al contest Next, è ora protagonista di Music for Change 2025, il progetto che unisce musica e impegno sociale. Dopo aver raccolto successi e aperto nuove porte nel panorama musicale italiano, Arianna si prepara a raccontare con la sua musica tematiche profonde come disuguaglianza e marginalità sociale, tema assegnatole dal contest. “ La musica è un mezzo potentissimo per dare voce ai temi che mi stanno a cuore”, racconta Arianna durante l’intervista a Unplugged Playlist. Con alle spalle anni di scrittura e tante idee già in cantiere, la giovane artista è pronta a portare alla luce testi autentici e significativi, con il supporto di un team di produttori di alto livello. Music for Change offre un percorso di crescita artistica e personale, con tappe guidate e affiancamento creativo, e Arianna non nasconde il desiderio di essere riconosciuta non solo come cantante, ma anche come portavoce di cause sociali importanti. 🔗Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Arianna Rozzo Music for Change: “porto la mia musica al servizio di temi sociali”

