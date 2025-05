Arianna Meloni dà la carica in Veneto FdI pensa in grande

Arianna Meloni accende l'entusiasmo in Veneto, guidando Fratelli d'Italia verso ambiziosi traguardi. Durante il suo intervento a Verona, l’eco del suo linguaggio ricorda quello della sorella Meloni, creando una connessione emotiva con il pubblico. È qui, all'hotel Cr, che lancia la campagna per le regionali, promettendo una nuova slancio per il partito.

Se chiudete gli occhi, quando parla in certi momenti, sembra la sorella premier. Lo stesso periodare, le stesse pause, l'accento romanesco col quale ci scherza su. Un'empatica Arianna Meloni (nella foto) sale a Verona per aprire la campagna elettorale delle regionali d'autunno e convoca all'hotel Crowne Plaza lo stato maggiore del partito in Veneto.

Arianna Meloni, sorella del premier Giorgia Meloni e moglie del ministro Lollobrigida, non è più disposta a rimanere dietro le quinte come semplice spettatrice.