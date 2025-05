Argentina Scaloni si affida ancora a Messi | Vincere è nel suo Dna non gli piace perdere Quando gli dai istruzioni…

L'allenatore dell'Argentina, Lionel Scaloni, ribadisce la fondamentale importanza di Lionel Messi per la nazionale. In vista delle qualificazioni ai Mondiali 2026, Scaloni sottolinea il "DNA" vincente del campione, evidenziando la sua determinazione e l'impatto che ha sulle strategie di gioco. Messi, un leader in campo, continua a essere il fulcro della squadra.

Argentina, Scaloni si affida ancora a Messi: «Vincere è nel suo Dna, non gli piace perdere. Quando gli dai istruzioni.» In vista delle due gare di qualificazione ai Mondiali del 2026, il CT dell’Argentina Lionel Scaloni ha parlato di Lionel Messi a El Var di Siro e della sua importanza nel gruppo della nazionale albiceleste. . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Argentina, Scaloni si affida ancora a Messi: «Vincere è nel suo Dna, non gli piace perdere. Quando gli dai istruzioni…»

ARGENTINA - Il c.t. Scaloni: "Messi o Maradona? Scelgo Leo perché l’ho visto, ma il confronto è inutile”

Scrive napolimagazine.com: “Maradona o Messi?”. Intervenuto in un podcast, il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha così risposto alla domanda: “Scelgo Leo perché l’ho visto e so com’è. Secondo me è inutile con ...

Argentina, Scaloni: "Sarà Messi a decidere se giocherà il Mondiale 2026, c'è ancora tempo"

Segnala m.tuttomercatoweb.com: Lionel Scaloni. "Dobbiamo pensare a una partita alla volta... Sarà lui a decidere quando vorrà, non assilliamolo con questa questione". Nonostante la recente assenza di Messi a causa di un infortunio ...

The Best FIFA, Argentina pigliatutto: Messi è il re del 2022, Scaloni miglior allenatore

Lo riporta dazn.com: Carlo Ancelotti deve però cedere lo scettro a Lionel Scaloni. Il ct dell'Argentina campione del Mondo ha vinto, a Parigi, il titolo di migliore tecnico dell'anno solare 2022. Albiceleste pigliatutto: ...

