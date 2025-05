Arezzo quattro ragazzi trovano borsa con 7 000 dollari e la portano in questura

Nella notte tra il 12 e il 13 maggio, quattro ragazzi di Arezzo si sono trovati di fronte a una scelta cruciale. Dopo aver scoperto una borsa contenente 7.000 dollari, gioielli e carte di credito, hanno dimostrato un gesto esemplare di onestà riportandola in Questura, sottolineando il valore della responsabilità e della correttezza.

Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 maggio, quattro ragazzi poco più che ventenni, dopo aver trovato davanti a una gelateria del centro di Arezzo una borsa con dentro sette mila dollari (oltre 6.200 euro), gioielli e carte di credito, hanno deciso di andare in Questura per consegnarla alle Forze dell’ordine. Durante la notte dell’avvenimento, in città circolavano numerosi operatori di OroArezzo, la rassegna internazionale dedicata all'oreficeria. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Arezzo, quattro ragazzi trovano borsa con 7.000 dollari e la portano in questura

