Arezzo hostess dimentica la borsa con 7mila dollari in contanti | 4 ragazzi la trovano e la riconsegnano alla polizia

Arezzo diventa palcoscenico di una bella lezione di onestà: quattro ragazzi trovano e riconsegnano alla polizia una borsa dimenticata da una hostess argentina, contenente ben 7mila dollari in contanti. Un gesto che celebra il senso civico e la correttezza, proprio mentre la città ospita la manifestazione Oroarezzo.

Una storia di onestà e senso civico arriva da Arezzo dove quattro giovani hanno riconsegnato alla polizia una borsa che conteneva ben 7mila dollari in contanti, pari - al cambio attuale - a circa 6.250 euro. Una hostess argentina, impegnata in città per la manifestazione Oroarezzo, aveva lasciato. 🔗Leggi su Europa.today.it © Europa.today.it - Arezzo, hostess dimentica la borsa con 7mila dollari in contanti: 4 ragazzi la trovano e la riconsegnano alla polizia

