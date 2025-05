Arezzo | hostess dimentica borsa con 7mila dollari e gioielli Trovata e restituita da quattro ragazzi

Ad Arezzo, una storia di onestà ha catturato l’attenzione: una hostess argentina ha dimenticato una borsa contenente 7mila dollari e preziosi gioielli. Quattro ragazzi, trovata la tracolla davanti a una gelateria, hanno dimostrato un grande senso civico restituendola. Questo gesto di integrità emerge durante la manifestazione Oroarezzo, ricordando a tutti l'importanza della fiducia.

Una storia di onestà e senso civico ad Arezzo. Una hostess argentina, impegnata in città per la manifestazione Oroarezzo, aveva lasciato la sua tracolla su una panchina davanti alla gelateria Paradiso, in piazza Guido Monaco

