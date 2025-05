Aree verdi viabilità ed edilizia sociale | la rinascita dell' ex Torriani passa dalle opere pubbliche

L'ex Torriani di Cologno Monzese sta per rinascere grazie a un ambizioso progetto di riqualificazione. Dopo anni di abbandono e incertezze, le nuove opere pubbliche ridisegneranno l'area, promuovendo viabilità, spazi verdi ed edilizia sociale, trasformando così un luogo dimenticato in un polo di vivibilità e innovazione. Un passo fondamentale verso il futuro della comunità.

Un progetto edilizio di riqualificazione di un'area in stato di abbandono da anni, vittima - per 20 anni - di travagliate vicende e progetti mai realizzati, in una delle vie centrali di Cologno Monzese, che porterà con sé una serie di opere pubbliche per il rinnovo degli spazi anche esterni. 🔗Leggi su Milanotoday.it