Aree idonee per gli impianti d' energia rinnovabile la regione prova a fissare i paletti per legge

La regione si prepara a definire le aree idonee per gli impianti di energia rinnovabile, un passo cruciale nella transizione energetica in corso. Sebbene queste soluzioni promuovano una produzione di energia "pulita", è essenziale considerare attentamente gli impatti ambientali e sociali derivanti dalla loro collocazione sul territorio.

Nella prospettiva della transizone energetica, che già sta dispiegando i propri effetti sul territorio, un tema centrale è quello della collocazione dei nuovi impianti per la produzione di energia rinnovabile, alcuni dei quali pur garantendo energia "pulita" possono avere impatti ambientali e.

