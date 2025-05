Ardoino ha le idee chiare | Voglio provare a riportare la Juve ai suoi antichi splendori facendo questo Se comprerò altre azioni? Prima vogliamo capire una cosa

Paolo Ardoino, CEO di Tether, è determinato a riportare la Juventus ai suoi antichi splendori. Dopo aver acquistato il 10% del club, Ardoino ha espresso l’intenzione di espandere ulteriormente il suo investimento. In questo intervento, condividerà le sue idee e progetti ambiziosi per il futuro della Juventus, confermando la sua volontà di fare sul serio.

Ardoino, CEO di Tether vuole fare sul serio con la Juve: ecco cos’ha detto sulle sue intenzioni e sulla possibilità di ampliare l’investimento. Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha in mente grandi cose per la Juve. Dopo aver acquistato il 10% del club bianconero, ha svelato le sue intenzioni con la Vecchia Signora durante l’evento Chapeau Live a Milano. Ecco cos’ha detto ai microfoni di TUTTOmercatoWEB. PAROLE – « Voglio provare a riportare la Juventus ai suoi antichi splendori e vittorie, usando un modo di gestire più internazionale. Questo significa puntare su una crescita generale attraverso investimenti, con l’obiettivo di vincere e di essere più vicini ai tifosi, cosa che forse ora manca un po’. Significa anche guardare a un contesto più ampio, non solo locale. Se penso di comprare altre azioni? È troppo presto per dirlo. 🔗Leggi su Juventusnews24.com