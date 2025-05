Arbitro Cesena Inter Primavera | la designazione ufficiale

L'Arbitro Cesena ha ufficializzato la designazione per l'ultima gara di campionato della Primavera, che vede protagonista l'Inter di Zanchetta. Dopo la vittoria di misura contro la Sampdoria, i nerazzurri puntano a consolidare il secondo posto in classifica, in un match decisivo per le loro ambizioni nella competizione.

Arbitro Cesena Inter Primavera: la designazione ufficiale per l’ultima gara di campionato. Nell’ultima giornata del campionato Primavera, l’Inter guidata da Zanchetta, dopo la vittoria di misura ottenuta contro la Sampdoria, è determinata a consolidare il secondo posto in classifica nella sfida esterna contro il Cesena. Sarà Riccardo Tropiano, della sezione di Bari, a dirigere l’incontro tra Cesena e Inter, valido per la 38ª e ultima giornata del campionato Primavera 1, in programma venerdì alle ore 16. I nerazzurri scenderanno in campo con l’obiettivo di mantenere il secondo posto in classifica, minacciato dal Sassuolo, impegnato sul campo della già retrocessa Sampdoria. Gli assistenti di Tropiano saranno Marco Munitello, proveniente da Gradisca d’Isonzo, e Badreddine Mamouni, della sezione di Tolmezzo. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arbitro Cesena Inter Primavera: la designazione ufficiale

