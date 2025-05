Arb Dance Company il 17 maggio protagonista al Vestibolo Superiore della Reggia di Caserta

Il 17 maggio, il Vestibolo Superiore della Reggia di Caserta si trasformerà in un palcoscenico incantato. Alle 17:15, ARB Dance Company presenterà "Il sogno di Wittel. Vanvitelli si racconta ai bambini", un evento che incanta i più piccoli e unisce danza e narrazione. Si tratta del terzo appuntamento del ciclo "Lettere dal tempo", curato da Annamaria Di Maio.

Tempo di lettura: 3 minuti Sabato 17 maggio alle 17,15 il Vestibolo Superiore della Reggia di Caserta ospiterà "Il sogno di Wittel. Vanvitelli si racconta ai bambini". Terzo appuntamento del ciclo di eventi "Lettere dal tempo" curati da Arb Dance Company, diretta da Annamaria Di Maio. La drammaturgia e la regia sono di Michele Casella, le musiche di Francesco Mattiello, la coreografia di Martina Fasano. In scena Elena Starace e Michele Casella. E ancora, Annalisa Barbato, Luigi d'Aiello, Vivianna Ferraro, Martina Golino, Mario Guadagno, Sabrina Scotti, Guada Tibaldi. La performance si inserisce nel programma di "Comunalia: teatro, arte, cultura e tradizioni", la rassegna culturale promossa dal Comune di Caserta e finanziata dalla Regione Campania, che prevede una serie di eventi diffusi sul territorio, con particolare attenzione alla memoria storica e alla valorizzazione dei luoghi simbolo della città.

