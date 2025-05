Aprilia dalla pausa caffè al welfare aziendale | il caso PrimaService

Aprilia si tinge di innovazione con HealthyBreakPrima, l’iniziativa di PrimaService che trasforma la pausa caffè in un'opportunità di welfare aziendale. Grazie a distributori automatici di snack sani e plastic free, l'azienda promuove scelte alimentari consapevoli, premia comportamenti virtuosi e sostiene progetti sociali, ridefinendo il concetto di benessere in azienda.

Un distributore automatico che non solo offre snack sani e plastic free, ma stimola scelte alimentari consapevoli, premia i comportamenti virtuosi e sostiene progetti sociali. Succede con HealthyBreakPrima, iniziativa lanciata da PrimaService, azienda laziale attiva nel vending sostenibile, che.

